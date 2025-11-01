Часть сталинской высотки в столице хотят продать за 750 млн рублей

В сталинской высотке на Котельнической набережной в Москве продается часть здания, общая площадь, выставленная на реализацию, составляет 872,6 кв. м. За недвижимость продавец хочет получить 750 млн рублей, сообщает ТАСС .

На продажу выставлен комплекс из 10 квартир — с 4 по 8 этаж включительно. В них есть 3 совмещенных санузла и 7 раздельных, а еще 20-метровая кухня. Там сделан евроремонт. Также в высотке представлены видовые квартиры, их окна выходят на Кремль и Кремлевскую набережную, есть жилье с окнами во внутренний двор. Вход у них отдельный.

Автопарковка для жильцов находится на придомовой территории за шлагбаумами. Дом возвели в 1953 году, это одна из семи сталинских высоток в мегаполисе.

Реализация сразу нескольких квартир на разных этажах в этих высотках — большая редкость, отметил ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. Чаще большие квартиры продавцы стараются раздробить на более мелкие, сделать ремонт и продать как отдельное помещение.

«В случае с высоткой на Котельнической набережной речь, скорее всего, о продаже площадей, которые ранее могли использоваться в качестве мини-отеля. Без дробления такие объекты интересны крупным инвесторам», — сказал Иванов.

По его словам, эти помещения подойдут для небольшого отеля и посуточной сдачи в аренду. Также можно отремонтировать их продать по отдельности.

Как отметил специалист, проблема с реализацией на рынке подобных объектов заключается в низкой доступности заемных средств — с учетом действующих сегодня ставок мало кто может обеспечить необходимый уровень рентабельности.

Сталинские дома строились в Москве с 1933 по 1961 годы. Они часто находятся в центре города, их фасады декорированы колоннами, эркерами и лепниной. В квартирах высокие потолки, прочные конструкции, часто у них есть кладовые.

