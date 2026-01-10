Самую дорогую квартиру среди регионов РФ продают в Казани

Наиболее дорогое жилье в регионах РФ можно приобрести в Казани в Республике Татарстан. Оно стоит 500 млн рублей, сообщает Mash .

Для подборки выбирали самое дорогое продаваемое жилье вне Москвы и Санкт-Петербурга. На первом месте оказался дом в дворцовом стиле в Казани на улице Федосеевской за 500 млн рублей. За эту сумму покупатель получит 233 квадратных метрах жилой площади. Там есть пять комнат, потолки три с половиной метра, дизайнерский ремонт.

В Екатеринбурге в Свердловской области самая дорогая продаваемая квартира стоит 250 млн рублей. Это двухуровневый пентхаус в башне «Исеть». Площадь 456 квадратных метра. В квартире четырехметровые потолки, четыре комнаты. Отделка черновая.

Третье место занял дом в центре Новосибирска за 155 млн рублей. Площадь составляет 400 квадратных метров. Там есть четыре санузла и подземный паркинг. Площадь кухни — 50 квадратных метров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.