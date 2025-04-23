Самовольные постройки снесут в Мытищах

В подмосковных Мытищах начали ликвидацию самостроя — жилого дома № 13 во 2-м Комсомольском переулке в микрорайоне Дружба. Данный объект располагается в черте жилой застройки, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Здание, возведенное с нарушением законодательства, использовалось правообладателем в качестве объекта размещения, предоставляющего услуги временного проживания (хостела). Четырехэтажная постройка с подвальным помещением была возведена на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, без получения необходимой разрешительной документации.

Решением Мытищинского городского суда в апреле текущего года постройку признали самовольной и подлежащей сносу.

В настоящий момент администрацией городского округа Мытищи проводится комплекс мероприятий по демонтажу незаконно возведенного сооружения. Работы планируется завершить до конца мая.

Данные меры направлены на обеспечение безопасности жителей, соблюдение градостроительных норм и требований земельного законодательства.

Всего на территории городского округа Мытищи было выявлено 462 объекта незавершенного, аварийного и самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 326 объектов, что составляет 71% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.