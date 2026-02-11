«Самолет» ввел в эксплуатацию 14 жилых корпусов в Московском регионе в 2026 г

14 жилых корпусов от девелоперской компании «Самолет» получили разрешения на ввод в эксплуатацию в Московском регионе в 2026 году. Всего в этих домах 6 328 квартир, сообщает пресс-служба компании.

Компания строит в том числе объекты социальной инфраструктуры. В 2026 году получили разрешения на ввод в эксплуатацию четыре детских сада в ЖК «Зеленые аллеи», «Новое Видное», «Прибрежный Парк», «Пригород Лесное». Туда пойдут 905 малышей.

Также девелопер построит учебно-воспитательный комплекс в составе ЖК «Квартал Румянцево», в который войдут начальная школа на 375 учеников и детский сад на 175 воспитанников, и Центра инновации и импортозамещения в ЖК «Подольские кварталы». Разрешения на возведение объектов уже получены.

В 2025 году покупатели получили от «Самолета» более 31 тысячи квартир в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Тюмени. Передача велась в 28 жилых комплексах: 23 проекта расположены в Московском регионе, еще пять — в других городах присутствия компании.

Девелопер сохраняет высокие темпы ввода и передачи жилья. С начала 2026 года компания передала 1 800 ключей от новых квартир покупателям в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Тюмени.

