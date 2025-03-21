Сам гол как сокол: семья Дзюбы владеет недвижимостью в РФ на 1 млрд рублей

Родители футболиста Артема Дзюбы владеют объектами недвижимости в России ценой не менее 1 млрд рублей. Сам спортсмен ничего на себя не оформлял, сообщает SHOT .

Отец Дзюбы Сергей владеет двумя квартирами на Мосфильмовской улице в Москве. Они находятся практически по соседству. Суммарная площадь объектов недвижимости — почти 350 кв. м. Цена квартир составляет около 600 млн рублей.

Раньше Дзюбе-старшему по документам принадлежали еще два объекта недвижимости. Они были расположены в жилом доме на улице Усачева в Хамовниках. Суммарная площадь имущества составляла 280 «квадратов». В 2023 году эти объекты недвижимости были проданы.

Еще Сергей — собственник квартиры площадью 38 кв. м в московском Гольянове. Ее стоимость на рынке недвижимости — примерно 12,5 млн рублей.

Также он владеет крупным участком и домом площадью 1,2 тыс. «квадратов» в коттеджном поселке «Усадьба Жодочи» в Московской области. Стоимость такой недвижимости вместе с землей — примерно 350 млн рублей.

Маме спортсмена Светлане по документам принадлежит квартира площадью 99 кв. м на московской улице Вавилова с маленькой кладовкой. Ее стоимость — около 63,5 млн рублей.

До 2023 года за Светланой Дзюбой числилась другая квартира в этом же доме. Ее площадь составляла 137 кв. м.

Ранее футболист вместе с матерью приобрел жилье в районе Новокосино, но затем продал объект недвижимости. С того времени спортсмен не оформлял на себя никакое имущество.