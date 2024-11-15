С начала октября в Истре поставили на учет 765 объектов недвижимости

С начала октября в округе Истра поставлено на учет 765 объектов недвижимости, из них 655 — ИЖС общей площадью 113,4 тыс. кв. метров с налоговым потенциалом 4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это стало возможным благодаря ускоренной регистрации в рамках «дачной амнистии», которая позволяет оформить строения на садовых участках, а также на землях индивидуального жилого строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов буквально за несколько дней.

Подать заявку на регистрацию можно в МФЦ или Росреестр напрямую. В области также работает сервис помощи в регистрации — услуга «под ключ» от БТИ Московской области.

Всего в Подмосковье за октябрь вовлечено в налоговый оборот 10 969 объектов капитального строительства, из них 8 746 ИЖС площадью 1,2 млн кв. м с налоговым потенциалом 38,4 млн рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.