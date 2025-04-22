С начала года в ВАО расселили 18 домов по реновации

В текущем году в Восточном административном округе Москвы по программе реновации были расселены 18 старых домов. Жильцы переехали в квартиры с улучшенной отделкой, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

После завершения переселения старые постройки будут снесены. Освободившиеся территории застроят новыми жилыми комплексами с необходимой инфраструктурой.

«С начала 2025 года на востоке столицы расселили 18 домов старого жилого фонда в семи районах округа. Из них по четыре — в Новогирееве и Гольянове, по три — в районах Перово и Измайлово. Два дома расселены в Богородском и еще по одному дому расселили в районах Восточное и Северное Измайлово», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в Восточном округе планируется расселить 1062 дома, что позволит обеспечить новым жильем примерно 210 тысяч горожан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов.

Столичный градоначальник поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».