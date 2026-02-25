С 1 марта в России вводится ГОСТ на отделку квартир, но есть нюанс

Адвокат Алилова: новый ГОСТ не спасет от кривых стен, но конфликтов будет меньше

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новый национальный стандарт — ГОСТ Р 72509-2026, регламентирующий качество отделочных работ в многоквартирных домах. Документ, утвержденный Росстандартом 30 января, призван внести ясность в понятие «хороший ремонт» и снизить число конфликтов между дольщиками и девелоперами. Однако не стоит сильно обольщаться, стандарт не является обязательным для всех, заявила РИАМО адвокат, представитель ЖСК «Пархоменко» Динара Алилова.

Добровольная основа и «двое контролеров»

Как поясняет эксперт, ключевая особенность нововведения — его добровольный характер.

«Документ интересный, но важно сразу расставить точки над i: он не панацея и не приказ свыше, который застройщики бросятся исполнять „с понедельника“. Положения ГОСТа становятся обязательными, только если их прямым текстом прописали в договоре долевого участия или в контракте с подрядчиком», — отмечает она.

По словам Алиловой, в этой схеме появляются «двое контролеров качества»: сам застройщик (его служба технадзора) и покупатель. Но если покупатель хочет отстоять свои права, ему придется либо самостоятельно разбираться в тонкостях стандартизации, либо нанимать независимого инженера по приемке.

«Если их мнение с мнением застройщика разойдется, спор перейдет в суд. И вот тогда ГОСТ станет той самой базой, по которой эксперт будет делать заключение. Раньше понятие „ровно“ было размытым, теперь появится измеримая единица — пункт ГОСТа», — добавляет она.

От «волн» на штукатурке до классов отделки

Чаще всего новоселы жалуются на «волны» на штукатурке, кривые углы, плитку «ступенькой», щели в стыках плинтусов и подтеки краски. Раньше застройщик мог отмахнуться фразой «это в пределах допустимого», хотя сами пределы нигде четко не были прописаны. Новый стандарт вводит единые критерии и классификацию отделки: от 1 до 8 класса (для жилья — с 1 по 6).

Это означает, что стороны заранее договариваются: потолки будут, например, четвертого класса, а полы — первого. Речь идет не об «идеальном ремонте», а о минимальном гарантированном уровне.

«Конфликтов потенциально станет меньше не потому, что строить вдруг начнут идеально, а потому что появится единый язык: не „мне не нравится“, а „не соответствует пункту ГОСТа“», — резюмирует Алилова.

Риски удорожания и тренд на «бетон»

Эксперт предупреждает: если покупатель захочет первый класс отделки по всем параметрам, застройщику придется нанимать более дорогих рабочих и закупать материалы премиум-сегмента, что неизбежно закладывается в себестоимость. На этом фоне неудивителен тренд, фиксируемый аналитиками: по данным на февраль 2026 года, в Москве доля квартир без отделки достигла рекордных 85%. Застройщики уходят в «бетон», чтобы сдерживать цены и снять с себя головную боль за качество ремонта.

ЖСК как альтернатива: контроль и прозрачность

В сложившейся ситуации особую роль начинают играть альтернативные механизмы строительства, а именно ЖСК. Если в классической долевке покупатель почти не влияет на детали ремонта, то в кооперативе пайщики сами утверждают проектные решения и могут сменить подрядчика, объяснят адвокат.

По оценкам ДОМ.РФ, предоставление участков под ЖСК без торгов снижает себестоимость «квадрата» на 30–40%. Кроме того, с первого квартала 2026 года все кооперативы обязаны отчитываться о движении средств в ГИС ЖКХ: любой пайщик может зайти в личный кабинет и проверить, куда ушли его взносы.

«Государство даёт землю и инфраструктуру, а люди сами контролируют процесс. Сегодня ЖСК становится рабочим инструментом для тех, кто хочет не просто купить квадратные метры, а участвовать в создании своего дома», — заключает Алилова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.