С 1 июля 2026 года сделки с жильем разрешат по биометрии

С 1 июля 2026 года россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью дистанционно с подтверждением личности через Единую биометрическую систему. Новый механизм ускорит оформление, сообщает Общественное Телевидение России .

Сделки по покупке квартир, домов и помещений можно будет оформлять полностью онлайн — без визита в МФЦ. Для этого потребуются усиленная квалифицированная электронная подпись и подтвержденная биометрия в Единой биометрической системе. Возможность подать документы через МФЦ или Росреестр сохранится.

«Это еще один этап цифровизации рынка недвижимости, который должен сделать сделки с недвижимостью проще и безопаснее. Главное изменение — возможность подтвердить личность при электронной подаче документа не только усиленной цифровой подписью, но и через единую биометрическую систему. Это позволит проводить сделки полностью дистанционно, без посещения МФЦ», — пояснила эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

Новый порядок затронет стандартные сделки на первичном рынке, включая ипотеку. Он не подойдет для операций с долями, наследственными и спорными объектами, а также при сложной истории перехода права или запрете на регистрацию без личного участия собственника.

Биометрия подтверждает личность, но не заменяет юридическую проверку. Для ее оформления потребуется визит в банк или использование приложения «Госуслуги» с подтвержденной записью. Сертификат электронной подписи действует год, биометрия — пять лет.

Эксперт отметила, что формат будет особенно востребован у собственников, находящихся за рубежом или часто в разъездах. При этом риски цифрового мошенничества и технических сбоев сохраняются, поэтому перед покупкой необходимо проверять выписки из ЕГРН и не передавать коды третьим лицам.

