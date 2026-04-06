РЖД выставили на продажу Moscow Towers в «Москва-Сити» за 280 млрд

ПАО «Российские железные дороги» объявило о продаже небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити» за 280 млрд рублей. Торги назначены на 21 мая, сообщает «Царьград» .

Информация о продаже размещена на официальном сайте компании в разделе недвижимости. На аукцион выставлен комплекс Moscow Towers, введенный в эксплуатацию в 2024 году.

В состав объекта входят две башни высотой 286,9 метра по 63 этажа каждая, объединенные общим стилобатом. Площадь одного этажа составляет 7200 кв. метров, высота потолков — 3,9 метра.

Офисная часть в каждой башне занимает около 1800 кв. метров с потолками 4,2 метра. Апартаменты расположены на площади примерно 1300 кв. метров на башню, высота потолков — 3,9 метра. Предусмотрены технические этажи, на 15-м этаже есть выход на эксплуатируемую кровлю.

Комплекс имеет прямой выход к станции метро «Выставочная» на уровне -3 этажа, переход в ТРЦ «Афимолл» и выход на городскую площадь. В пешей доступности находятся станции МЦК «Москва-Сити» и МЦД «Тестовская».

Прием заявок на участие в торгах продлится до 8 мая 12:00 мск. Начало аукциона — 21 мая в 12:00 по московскому времени. Ранее руководство РЖД сообщало о планах продать офис в «Москва-Сити».

