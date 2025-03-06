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Рынок вторичного жилья в России оказался устойчивее, чем ожидалось

В течение последнего месяца стоимость вторичного жилья на ключевых региональных рынках России увеличилась на 0,6%. Количество сделок с ипотекой в стране значительно сократилось, а активность продолжают поддерживать граждане с собственным капиталом, сообщает «Коммерсант» .

Рост спроса на «вторичку» также обусловлен расширением ассортимента предложений на рынке.

Согласно данным «ЦИАН. Аналитики», в феврале средняя цена на вторичное жилье в 16 городах-миллионниках, Московской и Ленинградской областях составила 151,8 тыс. рублей за 1 кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем, стоимость выросла на 0,6%, а в январе наблюдалась коррекция на уровне 0,7%.

Руководитель агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов обратил внимание на то, что стоимость вторичного жилья продемонстрировала большую устойчивость к колебаниям спроса, нежели предполагалось ранее.

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