Рынок «вторички» вздохнет свободно к осени: что будет с ценами на жилье в РФ

Эксперт Чурилов: цены на вторичное жилье вырастут до 7% к концу 2027 года

Значимое оживление рынка вторичной недвижимости в России начнется только во второй половине 2026 года, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Прогноз эксперта по вторичному рынку недвижимости строится на ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которое потянет за собой ипотечные ставки. Это, в свою очередь, повысит спрос и средние цены.

«Если в экономике не будет больших потрясений, то ключевая ставка продолжит падать, вслед за ней будут снижаться ставки по ипотеке, а это приведет к повышению спроса, а значит и

к увеличению средних цен», — пояснил Чурилов.

Однако, как отметил руководитель агентства недвижимости, резкого роста ждать не стоит. В первой половине 2026 года средние ипотечные ставки, по его мнению, останутся выше психологической отметки в 15% годовых, что будет сдерживать активность.

«Более значимое оживление стоит ожидать только во второй половине 2026 года, и до конца будущего года цены вырастут на 5-7%», — резюмировал Чурилов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.