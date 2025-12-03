Рынок ремонта жилья в России перешел на профессиональные услуги

Рынок ремонта жилья в России за последние 20 лет полностью изменился: вместо неформальных схем и хаотичных услуг россияне все чаще выбирают профессиональные сервисы и комплексный подход, сообщает АБН24 .

За последние два десятилетия рынок ремонта жилья в России прошел значительную трансформацию. Генеральный директор компании «Каширский Двор Развитие» Борис Сидоров отметил, что ранее в этой сфере преобладали неформальные договоренности, расчеты наличными и отсутствие контроля качества, что приводило к частым переделкам и дополнительным затратам.

Сидоров пояснил, что ключевым фактором изменений стали новые потребительские предпочтения. Современные клиенты выбирают цифровые платформы, визуальные сервисы и готовые дизайн-решения, уделяя внимание не только функциональности, но и эстетике пространства. Запрос сместился от простого косметического ремонта к комплексным проектам с продуманной планировкой, современными материалами и встроенной мебелью.

«Эта трансформация спроса дала мощный импульс развитию компаний, работающих по модели ремонта „под ключ“. Теперь клиента сопровождает квалифицированный проектный менеджер, а ремонт начинается с 3D-визуализации, подробной сметы и официального договора», — сказал Сидоров.

Он добавил, что ужесточение налогового контроля способствует росту числа легальных компаний, а наличие страхования работ и гарантийных сертификатов становится важным конкурентным преимуществом.

По словам Сидорова, роль дизайнера также изменилась: теперь это не роскошь, а необходимый специалист, который определяет функциональную логику пространства и помогает организовать хранение и рабочие зоны.

