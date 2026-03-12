Рынок недвижимости Дубая в 2026 году: прогноз по ценам, спокойная фаза

Рынок недвижимости Дубая в 2026 году вероятнее всего перейдет от бурного роста к более спокойной и избирательной фазе. На фоне войны в регионе и напряженного информационного фона часть инвесторов может занять выжидательную позицию, но предпосылок для резкого спада пока нет, сообщила РИАМО основательница City Real Estate Dubai Ирина Кремко.

Она уточнила, что главное изменение в текущем году не падение рынка, а снижение эмоционального спроса. Если в предыдущие годы многие сделки заключались на волне ажиотажа, то теперь покупатели будут внимательнее оценивать риски, сроки окупаемости и реальную ликвидность объекта. Получается, что рынок станет более рациональным, слабые проекты будут продаваться сложнее, а качественные объекты сохранят устойчивый интерес.

Наиболее вероятный сценарий по ценам не обвал, а замедление роста и локальная коррекция в отдельных сегментах, считает специалист. В краткосрочной перспективе возможно более сдержанное поведение покупателей, долгие переговоры и точечные уступки со стороны продавцов. При этом сильного давления на рынок не ожидается, поскольку фундаментальные факторы остаются прежними.

«Один из них — структурный дефицит жилья. На протяжении последних лет население Дубая росло быстрее, чем вводилось новое предложение. Это создало базу, при которой даже временное охлаждение спроса не приводит к потере устойчивости рынка. Напротив, если рынок на какое-то время станет более сбалансированным, это может усилить интерес со стороны новых инвесторов и экспатов, для которых Дубай вновь станет более доступной точкой входа», — сказала Кремко.

По ее словам, отдельный вопрос аренды. В 2026 году именно этот сегмент может первым отреагировать на внешнюю турбулентность. Возможна временная стабилизация спроса или его небольшое снижение в некоторых районах. Но долгосрочно рынок аренды все еще поддерживается за счет постоянного притока международных специалистов, предпринимателей и новых резидентов.

Как пояснила эксперт, поддержку рынку дает и репутация ОАЭ как одной из самых безопасных стран региона. Именно данный фактор остается одним из ключевых для покупателей, принимающих решение о переезде, инвестициях и приобретении жилья. Существенную роль играет и демографическая модель эмирата, около 90% населения составляют экспаты, что делает Дубай одним из самых интернациональных и глобально ориентированных городов мира.

Что ждет недвижимость в Дубае?

По прогнозу эксперта, в 2026 году рынок недвижимости Дубая не утратит инвестиционной привлекательности, но станет заметно более требовательным к качеству продукта. В выигрыше окажутся объекты в сильных локациях, проекты с понятной арендной моделью и недвижимость, рассчитанная на долгосрочный спрос.

«Таким образом, основной сценарий на 2026 год — это умеренное замедление без разворота тренда. Рынок сохранит устойчивость, но станет более зрелым и рациональным», — заключила собеседница.

