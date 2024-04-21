Рынки коммерческой недвижимости в РФ сохраняют сдержанный рост

Трафик в торговых центрах Москвы к концу марта вырос на 7% и на 3% год к году. Это связано с сезонным оживлением и возникшим отложенным интересом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает «Коммерсант» .

При этом в Петербурге данный тренд на сегодняшний день не прослеживается. За счет экспансии отечественных брендов вакантных площадей на рынках двух городов становится меньше, однако перспектив роста ставок из-за специфики спроса консультанты не видят.

Подобным образом обстоит ситуация с рынком офисной недвижимости. Аналитики отмечают высокую активность арендаторов, но считают, что средняя стоимость площадей к концу текущего года вырастет лишь на 3–4%.

Вакантность в столичных ТЦ по итогам I квартала составила 8,3%, сократившись на 6,2 п. п. год к году. В Петербурге вакантность сократилась за год с 7,1% до 3,9%. Это минимальный показатель с 2021 года.

В сегменте стрит-ритейла в Москве на сегодняшний день вакантны 10% площадей. Отмечается высокий спрос как со стороны арендаторов, так и покупателей-инвесторов.

Ранее стало известно, что средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках РФ, куда входят 16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области, в марте составила 167,1 тыс. руб. за кв. м. За месяц показатель вырос на 0,6%.