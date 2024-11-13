Глава Ступина Сергей Мужальских проверил ход ремонта в городском бассейне

сегодня в 11:28

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями и представителями подрядных организаций проверил ход ремонтных работ в ступинском городском бассейне в рамках выездного стройчаса.

Готовность объекта составляет около 98%. Ежедневно на нем трудится от 50 до 70 человек.

«Работы идут. Были определенные проблемы и трудности, которые мы с подрядчиками решили. К концу этого года планируем завершить все работы», — сказал Сергей Мужальских.

Продолжается укладка паркета в трех залах, монтаж стеновых панелей в бассейне, наладка работы инженерных систем. Плитка уложена в обеих чашах бассейна, наполнение запланировано после итоговых клининговых работ.

Благоустройство близится к завершению. Заканчивается устройство отмостки, окончена укладка асфальта и брусчатых дорожек, установлено освещение и камеры «Безопасный регион».

«Поправляем швы на фасаде, после будем очищать панели от пленки. Впереди установка светильников внутри здания. Снаружи уже подключили видеокамеры по всему периметру. Также видеонаблюдение будет установлено внутри учреждения в учебных залах, общественных пространствах и бассейне», — рассказал Артем Протопопов, инженер технического надзора ООО СК «Твой дом».

Сдача объекта планируется после клининговых работ до конца 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.

