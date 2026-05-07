Рост популярности технологий информационного моделирования у застройщиков: от эксперимента к отраслевому стандарту

Технологии информационного моделирования (ТИМ, или BIM) в российском строительном комплексе окончательно перешли из разряда пилотных проектов в стадию обязательного и системного применения. К началу 2026 года уже почти половина застройщиков используют цифровые модели на всех этапах — от концепции до строительно-монтажных работ. Что стало главным драйвером этого рывка, какие выгоды получает бизнес и какую роль играет высшее образование в подготовке кадров?

Цифры и государственный импульс

Согласно официальным данным, если в середине 2024 года доля застройщиков, применяющих ТИМ, составляла лишь 21%, то во втором квартале 2025 года она выросла до 41%, к концу года — до 44%, в свою очередь, в первом квартале 2026 года она достигла 47%. Рост обеспечен тремя ключевыми факторами: жестким регуляторным давлением, реальными экономическими выгодами для девелоперов и активной подготовкой кадров ведущими отраслевыми вузами.

Переломным стал 2025 год. С 1 января требования ТИМ распространились на стадию строительно-монтажных работ. Цифровая модель здания превратилась в обязательный единый центр управления проектом. Глава Минстроя России Ирек Файзуллин неоднократно подчеркивал: сегодня практически невозможно сдать документацию на экспертизу в нецифровом формате, а ключевым направлением является тотальная цифровизация отрасли. Паспорт ведомственной программы цифровой трансформации на 2025–2027 годы окончательно закрепил ТИМ как стержневой элемент государственной строительной политики.

Выгоды для бизнеса и новые вызовы

Реальная эффективность цифровых двойников уже подтверждена практикой. Крупные девелоперские компании отмечают: использование систем управления строительством на базе ТИМ позволяет довести показатель передачи квартир с первого раза до 97%, а 35–40% объектов сдаются досрочно. Информационное моделирование дает точные расчеты объемов материалов и стоимости, исключая оценочные суждения и ручные ошибки.

Рынок программных решений эволюционировал от дорогих собственных разработок через узкоспециализированные программы к целостным экосистемам. Сегодня востребованы платформы, обеспечивающие единое информационное пространство для всех участников — от архитектора до субподрядчика. Это снижает число неувязок и проблем, ускоряет стройку и повышает прозрачность.

Однако переход оказался непростым. Главные проблемы — низкое качество моделей из-за несогласованной работы архитекторов, конструкторов и инженеров, а также психологический фактор: руководство компаний нередко ждет «волшебной кнопки», не понимая, что эффект от BIM накопительный и требует времени на перенастройку процессов. Стоимость строительства продолжает расти, ошибки не исчезают полностью, но работать без «цифры» уже невозможно — рынок перешел точку невозврата.

Кадровый вопрос: роль высшего образования

Стремительный рост популярности ТИМ вызвал острый кадровый голод. Специалисты, владеющие информационным моделированием, стали одними из самых востребованных на рынке труда. По итогам 2025 года знание BIM-технологий — ключевое требование к соискателям в строительной отрасли.

Флагманом в подготовке таких кадров выступает Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ). Университет не просто адаптирует образовательные программы, а активно формирует будущее отрасли. Институт цифровых технологий и моделирования в строительстве (ИЦТМС) и его кафедры готовят студентов по направлениям «Информационные системы и технологии». Флагманская магистерская программа — «Информационное моделирование в строительстве». Также действуют специализированные онлайн-курсы по применению ТИМ на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства.

Но НИУ МГСУ — не только учебный центр. Университет выступает ключевой коммуникационной площадкой. В июне 2025 года вуз провел четвертый «BIM-Завтрак с Линейкой» с участием проектировщиков, заказчиков и экспертов. Тема встречи — плюсы и минусы применения BIM в транспортной инфраструктуре в условиях импортозамещения и сжатых сроков.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов избран в Совет Союза «Межрегиональное объединение организаций специального строительства» (СРО Союза «МООСС»), что подтверждает высокий авторитет вуза в вопросах цифровой трансформации. Вуз уже подтвердил готовность к совместным исследованиям и разработкам в интересах отрасли.

Практический проект университета — «Цифровизация зданий НИУ МГСУ с внедрением умной эксплуатации» на реализации проекта собственного кампуса. Совместно с Департаментом градостроительной политики Москвы тестируется применение информационного моделирования в управлении зданиями. Ожидается, что типовые процессы займут на 20% меньше времени, а срок службы инженерного оборудования вырастет до 30%.

Перспективы на 2026 год

Минстрой России видит в ТИМ потенциал для достижения целей нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер Марат Хуснуллин поставил задачу сделать технологии информационного моделирования стандартом для всего жилищного строительства.

В 2026 году застройщиков ждет дальнейшее укрепление правовой базы, развитие цифровых сервисов, активное внедрение элементов искусственного интеллекта в анализ моделей. Рынок уже перешел от вопроса «зачем внедрять ТИМ?» к практическому поиску лучших отраслевых конфигураций и оптимизации рабочих процессов.

Популярность BIM — не модный тренд, а объективная реальность. Благодаря согласованным действиям государства, осознанному выбору бизнеса и своевременной подготовке кадров в ведущих вузах технология информационного моделирования уверенно становится основой строительной отрасли России. По итогам первого квартала 2026 года почти половина застройщиков работают с цифровыми двойниками — это уверенный шаг к качественно новому уровню строительства.