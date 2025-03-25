Рост доходов и новые рабочие места: почему взлетели продажи жилья в Подмосковье?

В Московской области зафиксирован рост заработных плат и числа предлагаемых вакансий. Так, в 2025 году доходы работников в Подмосковье увеличились на 10–20% по сравнению с предыдущим годом, сообщили РИАМО в HH.RU.

«В сфере „Рабочий персонал“ зарплаты в московских компаниях превысили 99 тыс. рублей (+10% год к году), тогда как в компаниях Московской области доходы достигли почти 88 тыс. рублей — это на 10% выше уровня 2024 года. Разница с московскими показателями минимальна», — отметили в крупнейшей компании интернет-рекрутмента.

Как выяснили аналитики, в ряде профессий зарплаты в Москве и Подмосковье практически сравнялись. Так, геодезистам в обоих регионах предлагают одинаковый доход — до 150 тыс. рублей. Средняя зарплата водителей составляет около 112 тыс. рублей. В строительной сфере в Москве самые высокие доходы получают прорабы и мастера СМР (до 156 тыс. рублей), автослесари (до 150 тыс. рублей) и геодезисты (до 150 тыс. рублей). В Подмосковье доходы для этих специалистов также высоки: геодезисты — 150 тыс. рублей, прорабы — 145 тыс. рублей, инженеры ПТО — до 120 тыс. рублей.

Как связан рост зарплат с покупкой жилья?

Рост зарплат в регионе отразился на активности на рынке первичной недвижимости. По итогам февраля 2025 года количество сделок с новостройками в Московской области увеличилось в 1,6 раза — с 2 826 до 4 620.

«Такой рост связан с более доступными ценами за пределами Москвы и возможностью купить просторное жилье вместо небольшой студии в столице. Жилье в пределах МКАД сильно переоценено, поэтому спрос закономерно смещается в Подмосковье, где можно позволить себе квартиру большего метража за те же деньги», — пояснили в компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В ОЭЗ «Ступино КВАДРАТ» отметили, что треть россиян (33%) готова согласиться на более низкий доход ради возможности работать рядом с домом. В условиях роста цен на жилье и транспортных расходов это становится экономически выгодным решением.

Наибольший рост сделок с новостройками зафиксирован на Ярославском шоссе — почти в 4 раза по сравнению с прошлым годом. В феврале наиболее популярными среди покупателей стали жилые комплексы в Мытищах, Пушкине, Королеве и Ивантеевке. Второе место заняло Новорижское направление — в деревне Бузланово. Также высокий интерес наблюдался на новорязанском направлении и каширском направлениях, особенно в Домодедове, Видном и Калиновке.

Если рассматривать округа, то по итогам февраля наибольшая доля сделок с новостройками пришлась на Красногорск (27,9%), Мытищи (24,2%) и Ленинский городской округ (10%). В округе Пушкинский (2,7%) и Домодедове (2,4%) спрос вырос на 101,6% и 49,3% соответственно благодаря росту доходов и созданию новых рабочих мест.