Россияне стали меньше интересоваться арендой жилья

В апреле в России упал спрос на долгосрочную аренду жилья

По оценке «Авито Недвижимости», в России за первые две недели апреля 2024 года на 5% снизился спрос на долгосрочную аренду жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее заметно понижение активности квартиросъемщиков двухкомнатных квартир — такими объектами стали интересоваться на 11% меньше, сообщает Газета.ru .

Судя по статистике, за год россияне начали активнее прибегать к долгосрочной аренде квартир-студий (+13,2%) и «однушек» (+4%). В целом по стране средняя цена на съем квартиры выросла на 20% в годовом выражении, достигнув 30 000 рублей.

«Несмотря на небольшое ослабление спроса за год, долгосрочная аренда продолжает оставаться востребованной», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Эксперт добавил, что за последнее время также выросло число россиян, которые стали откладывать решение о приобретении своей квартиры. По словам Каменева, такие люди все чаще делают выбор в пользу аренды жилья.