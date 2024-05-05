Российские бойцы поразили склад в районе Новой Баварии в Харькове
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказала, что ВС России ударили по складу с боекомплектом и расположению бойцов ВСУ в районе Новая Бавария в Харькове, сообщает РИА Новости.
По словам Лебедева, удар нанесли в 22:00 4 мая.
«Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много „скорых“ и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ».
Сергей Лебедев
Координатор николаевского подполья
Также удары в Харьковской области зафиксировали в городе Балаклея. Его украинская армия применяет для ротации личного состава.
ВС России продолжают проведение СВО на Украине.