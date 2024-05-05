Российские бойцы поразили склад в районе Новой Баварии в Харькове

«Сопротивление сообщает, что горело и детонировало более двух часов, прилетело в хороший склад, а исходя из того, что много „скорых“ и оцеплено несколько кварталов до сих пор, попали в располагу ВСУ».

Сергей Лебедев Координатор николаевского подполья