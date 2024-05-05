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В нацгвардии Украины рассказали, что Киеву понадобится 100 лет для победы России

Майор нацгвардии Украины Максим Таран отметил, что его стране потребуется 100 лет, чтобы одержать победу над Россией без военной помощи западных стран, сообщает ТАСС.

Таран добавил, что потраченное время на победу зависит от Запада.

«В одиночку у нас уйдет на это 100 лет». Максим Таран Майор нацгвардии Украины

Ранее находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский отметил, что недовольство украинцев и провалы ВСУ на фронте спровоцировали панику в офисе президента Владимира Зеленского.