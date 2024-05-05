Депутат Дубинский заявил о панике в офисе Зеленского из-за недовольства граждан
Недовольство украинцев и провалы ВСУ на фронте спровоцировали панику в офисе президента Владимира Зеленского, заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости.
«Неравнодушные» граждане, по его словам, начали задавать вопросы на фоне последних заявлений военных. Заместитель начальника украинского ГУР Вадим Скибицкий, например, сказал, что армия страны не в состоянии сражаться до выхода на границы 1991 года.
Однако власти все еще придерживаются позиции невозможности уступков для заключения мира. Целью Киева по-прежнему остаются границы 91-го года, напомнил Дубинский. Он назвал официальные коммуникации последних недель «сплошным трэшем».
«И связано это с тем, что дома — пожар. Кто-то спасает кота, кто-то биткоины, кто-то (обвиняемого в коррупции экс-советника офиса Зеленского и бывшего подполковника СБУ Артема — ред.) Шило. Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — указал Дубинский.
Депутат указал на публикации западных СМИ, пишущих о всех рисках отступления ВСУ и потери все новых территорий Киевом. При этом администрация Зеленского не знает, как провести массовую мобилизацию.
Также накаляется обстановка и на фоне «майской проблемы», связанной с истечением срока полномочий нынешнего президента ввиду пропущенных выборов. «Финалом» будет возможный провал летней конференции по Украине.