Недовольство украинцев и провалы ВСУ на фронте спровоцировали панику в офисе президента Владимира Зеленского, заявил находящийся под стражей по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский, пишет РИА Новости .

«Неравнодушные» граждане, по его словам, начали задавать вопросы на фоне последних заявлений военных. Заместитель начальника украинского ГУР Вадим Скибицкий, например, сказал, что армия страны не в состоянии сражаться до выхода на границы 1991 года.

Однако власти все еще придерживаются позиции невозможности уступков для заключения мира. Целью Киева по-прежнему остаются границы 91-го года, напомнил Дубинский. Он назвал официальные коммуникации последних недель «сплошным трэшем».

«И связано это с тем, что дома — пожар. Кто-то спасает кота, кто-то биткоины, кто-то (обвиняемого в коррупции экс-советника офиса Зеленского и бывшего подполковника СБУ Артема — ред.) Шило. Но все бегут в разные стороны и говорят разные вещи. Несмотря на показную уверенность, у спикеров ОП паника», — указал Дубинский.

Депутат указал на публикации западных СМИ, пишущих о всех рисках отступления ВСУ и потери все новых территорий Киевом. При этом администрация Зеленского не знает, как провести массовую мобилизацию.

Также накаляется обстановка и на фоне «майской проблемы», связанной с истечением срока полномочий нынешнего президента ввиду пропущенных выборов. «Финалом» будет возможный провал летней конференции по Украине.