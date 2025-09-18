Россияне стали чаще интересоваться покупкой «вторички»

По итогам августа 2025 года продажи на вторичном рынке жилья в России сохраняются на высоком уровне, хоть и немного уступают июльским результатам — всего с готовым жильем было заключено 146 тыс. сделок против 150 тыс. в прошлом месяце. При этом пользовательская активность на платформе демонстрирует уверенный рост, сообщили РИАМО в пресс-службе платформы «Авито Недвижимость».

В каких городах чаще интересуются «вторичками»

С начала текущего года предложение таких квартир на платформе в целом по России выросло на 14%. Выбор увеличился в 37 из 42 городов, попавших в исследование платформы: в Барнауле предложение готовых квартир увеличилось на 41%, в Казани — на 35%, в Ижевске — на 33%, во Владимире — на 30%, в Воронеже — на 29%, в Нижнем Новгороде — на 28%, в Челябинске, Омске и Иркутске — на 24% в каждом. Относительно августа 2024 года предложение сократилось на 5%, а к июлю 2025 года практически не изменилось (-1%).

Интерес потенциальных покупателей ко вторичному жилью в России с начала года увеличился на 2%, при этом в ряде городов динамика более выраженная. Во Владивостоке интересоваться покупкой квартир на вторичном рынке стали на 36% чаще, в Томске — на 26%, в Красноярске — на 22%, в Екатеринбурге — на 19%, в Смоленске — на 18%. В Санкт-Петербурге активность пользователей с января 2025 года выросла на 10%, в Москве — на 3%. По сравнению с июлем 2025 года аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали рост интереса к готовым квартирам на 9%, год к году спрос на вторичное жилье на платформе не изменился.

Ситуация с продажами

По данным Роскадастра, за месяц продажи на вторичном рынке жилья в России сократились на 3% — со 150 тыс. до 146 тыс. заключенных договоров купли-продажи (ДКП). При этом в ряде регионов был зафиксирован рост: в Новосибирской области количество сделок увеличилось на 12%, в Тюменской области — на 5%, в Башкортостане, Татарстане и Иркутской области — на 4% в каждом.

В тройку лидеров по количеству ДКП вошли Москва, Московская область и Санкт-Петербург, на которые в августе 2025 года суммарно пришлось 17% от всех продаж готового жилья по стране. К августу 2024 года количество сделок по стране в целом почти не изменилось — снижение составило только 1%.

Управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин отметил, что отставание вторичного рынка в продажах от результатов прошлого года постепенно сокращается. Если по итогам I полугодия разница составляла 9%, то после восьми месяцев уменьшилась до 7%. Несмотря на небольшое снижение в сделках в августе, активность пользователей портала стабильно растет: к июлю количество просмотров объявлений увеличилось на 10%, а контактировать с продавцами потенциальные покупатели стали на 9% чаще.

«Таким образом мы видим, что рынок неторопливо, но последовательно демонстрирует позитивный тренд, отвечая на решения Банка России по снижению ключевой ставки», — прокомментировал Еремкин.

Сколько стоит вторичное жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России не изменилась как в сравнении с январем, так и с июлем 2025 года. Относительно августа прошлого года «квадрат» в среднем по стране прибавил 2% и составил 133,7 тыс. рублей. При этом в Сочи и Кемерово за аналогичный период времени зафиксировано снижение на 1%.

По итогам августа 2025 года дешевле всего купить квартиру на вторичном рынке можно было в Брянске (83 тыс. рублей за кв. м), Смоленске и Астрахани (85 тыс. рублей), Ульяновске (89 тыс. рублей), Липецке (91 тыс. рублей), Твери (94 тыс. рублей), Калуге (95 тыс. рублей), Рязани и Иванове (по 96 тыс. рублей).

Самую высокую стоимость квадратного метра в августе 2025 года аналитики платформы отметили в Москве (439 тыс. рублей для объектов в пределах МКАД, 311 тыс. рублей — в Новой Москве), Сочи (291 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (238 тыс. рублей), Казани (187 тыс. рублей) и Владивостоке (176 тыс. рублей).

