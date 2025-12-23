Россияне стали более активно оформлять ипотеку под Новый год

Количество заявок на ипотеку в России увеличилось на 18% в декабре 2025 года

В конце 2025 года наблюдается активизация россиян в сфере ипотечного кредитования. По данным сервиса «Авито Недвижимость», за последний месяц количество поданных заявок на ипотеку увеличилось на 18%, а одобренных — на 17%. Эта динамика обусловлена как снижением ключевой ставки, так и повышенным интересом к программе «Семейная ипотека» в преддверии запланированных изменений, сообщает tagilcity.ru .

С февраля 2026 года родители, воспитывающие детей до 6 лет, смогут воспользоваться льготной ставкой только для приобретения одного объекта недвижимости. В данный момент каждый из супругов обладает таким правом, что позволяет приобрести два объекта при соблюдении определенных условий.

«Семейная ипотека» и другие государственные программы поддержки по-прежнему являются ключевым фактором роста продаж квартир в новостройках, на которые приходится до 80% всех ипотечных кредитов, выданных на первичном рынке жилья.

В сравнении с январем текущего года, доля ипотечных сделок на первичном рынке выросла на 20%, а на вторичном — на 16%. В ноябре 2025 года 71% сделок на «первичке» были профинансированы за счет заемных средств.

Лидерами по показателю доли ипотечных сделок на первичном рынке являются Тыва (98%), Кабардино-Балкария (94%) и Адыгея (86%). В столичных регионах наибольшая доля ипотечных сделок на «первичке» в ноябре 2025 года зафиксирована в Подмосковье (72%) и Москве (60%).

Руководитель направления «Ипотека, страхование и сделки» в «Авито» Артур Ахметов отметил рекордный всплеск расчетов условий в ипотечном сервисе «Авито Недвижимость» в ноябре 2025 года. Он рассказал, что пользователи не только рассчитывают условия, но и активно взаимодействуют с банковскими организациями, учитывая лимиты программы и привлекательность рыночной ипотеки (от 18% годовых) для покрытия дополнительных расходов.

На «вторичке» доля ипотечных сделок в ноябре составила 30%. Лидирующие позиции занимают Чукотка (53%) и Тыва (41%). В Московской и Ленинградской областях данный показатель составил 23% и 21% соответственно.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.