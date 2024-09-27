Россияне назвали зарплату, с которой можно смело брать ипотеку

Опрос показал, что почти половина россиян считают, что зарплаты 300 тыс. рублей в месяц достаточно, чтобы смело взять ипотеку. 30% респондентов признались, что им хватит зарплаты в 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба компании Level Group.

При этом каждый пятый россиянин уверен, что брать ипотеку можно только при зарплате в 500 тыс. рублей. Большинство опрошенных (75%) по факту зарабатывают до 150 тыс. рублей, только 23% граждан заявили, что получают 300 тыс. рублей.

Директор по продажам Level Group Алина Ларионова отметила, что необходимый для одобрения ипотеки уровень дохода зависит от размера ежемесячного платежа. Он не должен превышать в сумме 80% от заработка. Оптимальный уровень кредитной нагрузки не должен превышать 50%.

«При этом супруг может быть созаемщиком, доход которого банк учитывает при рассмотрении заявки. На размер ежемесячного платежа в свою очередь влияет и возраст заемщика: чем выше срок, тем ниже ежемесячный платеж», — заявила Ларионова.

Чаще всего (70%) при текущей зарплате россиянам удавалось накопить на первоначальный взнос в срок от года до трех лет. 17% респондентов копили от трех до пяти лет, 8% — более пяти лет, 3% — больше 10 лет. Всего 2% смогли собрать нужную сумму в срок меньше года.