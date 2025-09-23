Граждане назвали, сколько готовы потратить на ремонт «двушки» в Москве

В бюджетных ожиданиях россиян на ремонт двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м в Москве в 2025 году наблюдается существенный разброс, сообщили РИАМО в финансовом маркетплейса «Сравни» и сервисе по ремонту Domeo.

В условиях растущей стоимости строительных материалов и рабочей силы вопрос формирования реалистичного бюджета на ремонт становится особенно актуальным, отмечают эксперт.

В рамках исследования участникам предлагалось оценить стоимость полного ремонта двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м в новостройке без отделки.

Анализ ответов респондентов выявил, что средний бюджет на ремонт двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м в Москве в 2025 году составит от 2,5 до 4,8 млн рублей.

Основные результаты исследования:

25% респондентов считают оптимальным бюджет в размере 2,5–3,5 млн рублей;

24% готовы потратить более 4,8 млн рублей;

19% закладывают в смету 3,5–4,8 млн рублей;

5,8% верят в возможность качественного ремонта дешевле 1,1 млн рублей.

По мнению экспертов, значительный разброс в оценках – от 1 до 5 млн рублей – демонстрирует острую потребность россиян в финансовом планировании ремонта. Результаты показывают, что люди либо критически недооценивают стоимость качественного ремонта, либо закладывают избыточный бюджет «на всякий случай». При этом профессиональный расчет сметы на этапе планирования может значительно сэкономить семейный бюджет, уверены авторы исследования.