Россияне назвали безопасность сделки главным условием покупки квартиры

Главным критерием при приобретении жилья для россиян остается безопасность. Как показал опрос, в столице за последние два года 18% респондентов стали владельцами квартир в новостройках, а еще 11% совершили покупку на вторичном рынке. При этом самую высокую активность среди всех участников исследования проявила аудитория 25–34 лет, следует из аналитики платформы Авито Недвижимость.

Цифровые площадки сегодня уверенно занимают позицию основного инструмента для поиска и приобретения недвижимости: их предпочитают 52% опрошенных по стране. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель достигает 59–62% (в отдельности по Москве — 59%). Решающим аргументом в пользу выбора той или иной платформы становятся механизмы защиты пользователей. Безопасность формирует паттерны поведения покупателей, а объекты, которые в итоге попадают в шорт-лист, последовательно проходят две ступени контроля.

Первая ступень — цифровая фильтрация. Люди активно задействуют встроенные функции безопасности маркетплейсов, чтобы отсеять ненадежные варианты. В Москве 57% опрошенных неизменно проверяют рейтинги и оставляемые продавцам отзывы. Чуть больше половины (52%) склонны доверять лотам, которые уже имеют специальные метки о прохождении проверок («Проверено в Росреестре», «Проверенный собственник»). Четырем из десяти покупателей столицы важны знаки отличия, подтверждающие высокую репутацию продавца внутри экосистемы (например, «Надежный партнер»). Еще для 35% жителей региона весомым фактором становятся индикаторы, показывающие, насколько заявленная цена квартиры соотносится с рыночной.

«В Авито многоступенчатая система проверок, которая призвана обеспечить безопасность участников сделки. Все профессиональные продавцы недвижимости на платформе верифицированы, в профилях агентств можно посмотреть, сколько лет они работают с платформой, какие еще объекты ведут, а также закрытые объявления. В выявлении недостоверного контента нам помогают алгоритмы, в том числе и нейросети, которые регулярно дообучаются на основе обратной связи от пользователей. Мы регулярно проверяем, все ли в порядке с аккаунтами и принимаем меры в случае нарушений. Кроме того, в объявлениях мы подсвечиваем важные особенности объектов: сколько у них собственников, есть ли обременения, соответствует ли цена рыночной. Инструментов защиты много, они совершенствуются, но мы все же рекомендуем привлекать к сделкам профессиональных риелторов и юристов, которые работают официально, чтобы точно обеспечить чистоту сделки», — отметил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости Сергей Еремкин.

Вторая ступень — профессиональная и документальная экспертиза. На первичном рынке 57% московских покупателей (то есть каждый третий) непременно заходят на официальный сайт застройщика, 44% сверяются с чужими отзывами и оценками, а 35% доверяют аудиту со стороны риелтора. На «вторичке» приоритеты смещаются в сторону бумажной проверки: большинство жителей столицы (по 63%) заказывают выписки из ЕГРН и справки о прописанных лицах, 60% просят показать правоустанавливающие документы. Примерно 55% опрошенных нанимают для проверки риелторов.

«Наше исследование показывает, что в условиях цифровизации рынка жилой недвижимости, покупатель сегодня — это главный эксперт в оценке рисков, поэтому задача ведущих платформ — предоставлять не просто выбор, а защищенный выбор, создавая и внедряя продукты, которые минимизируют риски пользователей начиная с самого раннего этапа. Объединяя удобство цифрового поиска с инструментами, формирующими доверие, мы создаем систему, где каждая сделка основана на проверенных данных. Безопасность — это новый стандарт удобства», — пояснила директор департамента по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Наталья Юматова и Сергей Еремкин поделились рекомендациями по безопасному поиску и покупке недвижимости. Наталья Юматова и Сергей Еремкин также сформулировали свод правил для тех, кто хочет обезопасить себя при поиске и покупке жилья.

1. Отдавайте предпочтение надежным цифровым витринам с хорошей репутацией. Убедитесь, что ресурс оснащен системой модерации объявлений и позволяет изучать обратную связь о продавцах.

2. Внимательно анализируйте профиль контрагента: его рейтинг, историю проведенных сделок и комментарии от предыдущих клиентов. Ищите специальные отметки вроде «Надежный партнер» или «Проверенный собственник».

3. Всегда запрашивайте правоустанавливающие документы на объект: свидетельство о праве собственности, выписку из ЕГРН и справки об отсутствии долгов по ЖКУ.

4. Привлекайте к сделке квалифицированных риелторов или юристов для тщательного анализа документов и подтверждения юридической чистоты. Данный пункт особо актуален на вторичном рынке.

5. Сопоставляйте стоимость приглянувшейся квартиры с ценами на аналогичные лоты в том же районе. Применяйте сервисы с ценовыми индикаторами, чтобы убедиться в адекватности предложения.

6. Проявляйте осмотрительность с авансами и задатками. Не вносите предоплату, пока не подписан договор купли-продажи и не проведена всесторонняя проверка документации. Следите, чтобы все договоренности были зафиксированы на бумаге.

7. Выбирайте защищенные форматы расчетов: банковскую ячейку, аккредитив или эскроу-счета. Это гарантирует сохранность средств до финального оформления сделки.

8. Проверьте, не находится ли недвижимость под арестом, в залоге или ином обременении, которое может помешать переходу права собственности.

9. Не принимайте поспешных решений. Уделите достаточно времени детальному разбору всех нюансов — это убережет от досадных ошибок.