Россияне могут строить ИЖС по договорам стройподряда с использованием эскроу-счетов

Гражданам РФ сообщили о том, что у них есть возможность строительства индивидуальных жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу, а подрядчикам разъяснили особенности строительства частных домов по договорам подряда с использованием эскроу счетов. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Механизм создает гарантированную защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов, нивелирует риски потери заказчиками своих денежных средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных жилых домов и позволяет сократить число граждан, пострадавших от недобросовестных подрядных организаций.

Паспортом ФП «Жилье» предусмотрено достижение контрольных точек «В субъектах Российской Федерации проведена информационная кампания, целью которой является повышение информированности населения о реализации механизма строительства жилых домов подрядчиками с использованием счетов эскроу, утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2024 г. № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу», «В субъектах Российской Федерации проведена информационная кампания, в рамках которой подрядные организации (юридические лица и индивидуальные предприниматели) ознакомлены с особенностями реализации норм ФЗ от 22 июля 2024 г. № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу» мероприятий.