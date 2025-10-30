Россиянам рассказали, в чем выгода траншевой ипотеки

При траншевой ипотеке кредит выдается частями, поэтому в первые месяцы платежи минимальны. Это особенно удобно для покупателей жилья в новостройках, когда расходы и так большие. Об этом РИАМО рассказала руководитель отдела кредитования и партнерских программ компании PIONEER Ирина Шароварникова.

«Траншевая ипотека — это финансовый инструмент, который позволяет получить ипотечный кредит частями (траншами) за определенный период времени, тем самым снижается финансовая нагрузка на бюджет заемщика в начале срока кредитования. Такой вид ипотеки применяется при строительстве или покупке недвижимости на этапе строительства», — сказала Шароварникова.

Она добавила, что, в зависимости от условий договора, траншей может быть до пяти.

«У нас популярностью пользуются не более двух: первый — в день подписания договора, второй — после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Поскольку выдается не весь лимит кредита сразу, а только его часть, то это позволяет платить проценты именно на этот объем заимствованных средств», — рассказала эксперт.

Шарованикова отметила, что в одном из проектов бизнес-класса удалось вывести формулу: минимальная сумма первого транша — 100 тыс. руб., ежемесячный платеж — около 1,5 тыс. руб., срок — 14 месяцев. В итоге переплата за такую часть кредита будет минимальной.

«Также покупатель получает возможность планировать расходы во времени. А после получения всех траншей у заемщика есть возможность снизить в банке процентную ставку по кредиту до уровня ставки, которая будет действовать на момент получения последнего транша», — уточнила специалист.

