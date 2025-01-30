«Приглушенные цвета и натуральность»: россиянам рассказали о трендах декора в 2025 году

Интерьер давно перестал быть просто оформлением пространства — он стал способом самовыражения и отражением внутреннего мира человека. Натуральные материалы, цветочные мотивы и декор, сделанный в стилистике hand-made — абсолютный тренд грядущего весеннего сезона. Об этом РИАМО сообщил директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Использование природных материалов будет актуально на протяжении всего 2025 года. Также набирают популярность предметы из дерева, керамики и стекла с естественной фактурой, которые смогут дополнить совершенно любой интерьер. Льняные и хлопковые ткани, рельефные поверхности и необработанные края подчеркнут натуральность и добавят пространству уюта и комфорта.

«Сегодня особенно ценятся детали, которые выглядят так, будто созданы вручную. Это может быть посуда с легкими неровностями, плетеные декоративные элементы или свечи с текстурным покрытием. Такие вещи делают пространство более живым и персонализированным», — отметил эксперт.

Цветовая гамма в этом году строится вокруг естественных, приглушенных оттенков. В моде нежно-розовый, песочный, мягкий желтый, терракотовый или же глубокий синий, а также насыщенно-коричневый. Эти тона создают спокойную и сбалансированную обстановку, которая способствует отдыху и расслаблению.

«Новые тенденции помогают превратить дом в пространство, где хочется находиться, отдыхать и набираться сил. Натуральные материалы, природные оттенки и декор с эффектом ручной работы создают комфортную среду, в которой важна не только эстетика, но и ощущение уюта. Среди ключевых элементов декора в 2025 году особое внимание уделяется деталям: посуда, свечи, диффузоры, различные статуэтки, лампы и органайзеры — все это как украсит ваш дом, так и сделает его максимально комфортным и гармоничным», — подчеркнул Кирьянов.