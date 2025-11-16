Россиянам порекомендовали проводить расследование перед покупкой квартиры

В РФ все чаще случаются ситуации, когда продавец квартиры после сделки пытается вернуть ее через суд, заявляя, что его обманули мошенники. Юристы рассказали РБК , как провести «расследование» перед приобретением, чтобы уменьшить риски утери жилья.

За год количество ситуаций, когда после сделки по покупке жилья продавец просит суд вернуть ее обратно, заявляя, что его обманули мошенники, увеличилось на 15-20%. Больше всего от этого страдает покупатель, поскольку вернуть деньги обратно довольно сложно.

Под влияние аферистов могут попасть не только пенсионеры, но и люди в возрасте до 50 лет. Юрист Евгений Яшенков рекомендует не занижать и не завышать номинальную цену в договоре. Важно изучить сферу профессиональной деятельности продавца жилья. Также необходимо проверить, не судится ли с ним никто, нет ли у человека долгов.

Риелтор Николай Зырянов подчеркнул, что справки из психоневрологического диспансера или медосвидетельствование не дают гарантий. Важно задать продавцу вопросы, на которые у него не может быть заготовленного ответа.

Например, можно спросить, какой размер налога человеку придется заплатить при продаже жилья. Если ответа на вопрос продавец не знает, то не интересовался. Следовательно, скорее всего, жилье ему пообещали вернуть.

Должно насторожить, если человек продает жилье без риелтора, однако объявление составлено грамотно. Можно спросить у него, кто помогал в составлении.

Необходимо смотреть на реакцию продавца. Если он слишком волнуется или, наоборот, спокоен, то это должно насторожить. При этом важно понимать, что способов защитить себя от «схемы с пенсионерами» на 100% нет.

