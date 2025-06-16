Россиянам ответили, когда лучше покупать квартиру

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко выразила мнение, что со временем выгода от покупки недвижимости будет уменьшаться, и обосновала свое мнение тремя аргументами, сообщает aif.ru .

«У нас существенно сокращаются объемы строительства. А чем меньше любого товара, тем дороже он стоит. Сейчас цены и на вторичном рынке, и на первичном как минимум не падают, и есть все предпосылки к росту стоимости жилья», — отметила она.

Согласно анализу ЦИАН.Аналитика, стоимость жилья в крупных городах России увеличилась в среднем на 0,5% только за май 2025 года. Заморозка новых строительных инициатив и сдвиг сроков завершения текущих проектов могут привести к уменьшению объемов сдаваемого в эксплуатацию жилья в будущем. Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем выступлении на телевидении выразил опасения, что при сохранении текущей динамики к 2027 году возможно сокращение объемов ввода жилья до 30%.

По словам Радченко, вероятный недостаток предложений на рынке жилой недвижимости станет фактором, подталкивающим цены вверх, однако это не единственный аргумент в пользу ускорения процесса покупки.

«Ждать более доступной ипотеки вряд ли целесообразно. Снижение ключевой ставки на 1% не сделает ипотечные кредиты доступнее, для этого нужно снижать „ключ“ в разы. При этом стоимость квадратных метров растет, и может получиться так, что при сниженных с условных 28% до 27% ипотечных ставках бюджет на покупку квартиры придется даже увеличить за счет выросших цен», — подчеркнула она.

Важно учитывать и валютный фактор, добавила эксперт. В последнее время наблюдается укрепление национальной валюты, и существуют риски частичной девальвации. У населения накоплены значительные рублевые сбережения, и в случае падения курса многие захотят вывести средства с банковских вкладов и инвестировать их в недвижимость, что дополнительно простимулирует рост цен на квадратные метры.

Тем не менее текущие ипотечные ставки остаются на высоком уровне, и неверная оценка собственных финансовых возможностей может омрачить радость от выгодной сделки. Указанные факторы не являются поводом для оформления ипотеки под непомерно высокие проценты (27-28%) с последующей выплатой кредита на грани финансовых возможностей, предостерегла Радченко.