Россиянам объяснили, за что они могут лишиться дачи

Адвокат Сергей Жорин заявил, что закон о конфискации запущенных дачных участков у россиян вызывает множество вопросов и остается очень спорным. Он разъяснил, за какие нарушения граждане могут лишиться своих дачных владений, сообщает Инфо24 .

С одной стороны, юрист согласился, что необходимо бороться с заброшенными земельными участками, так как они представляют угрозу для соседей как с точки зрения санитарных норм, так и в плане противопожарной безопасности.

С другой стороны, Жорин подчеркнул, что одним из оснований для принудительного изъятия земли может служить ее нецелевое использование.

«То есть, допустим, вы купили землю под жилищное строительство, но в течение определенного времени ничего не построили, — и все, участок можно забрать. Это вызывает много вопросов», — рассказал адвокат.

Кроме того, по словам эксперта, закон дает возможность изъять землю, если на ней находится строение, которое используется не по назначению. Он привел в пример баню, которая простаивает из-за того, что владелец участка не может посещать ее по состоянию здоровья.

Аналогичная опасность появляется при возведении здания, которое не было узаконено в установленный срок после завершения строительства, отметил Жорин.

Указанные основания для изъятия дачного участка адвокат считает довольно опасными, поскольку «в этой части может быть злоупотребление».