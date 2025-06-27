Россиянам объяснили, чем исламская ипотека отличается от обычной

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Эксперт: при ипотеке Мурабаха не применяются противоречащие исламу термины

При подаче заявки на ипотеку Мурабаха, или исламскую ипотеку, заемщик попадает на отдельную линию одобрения, где взаимодействие выстраивается с учетом религиозных норм, сообщила РИАМО руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

«В рамках этой ипотеки не используются термины, которые могут противоречить религиозным взглядам. Так, вместо термина „ипотечный кредит“ применяется понятие „рассрочка“, отсутствуют упоминания о процентах и страховании», — сказала Толпинская.

Она уточнила, что все начисления по кредиту изначально включены в стоимость недвижимости, благодаря чему заемщик получает полное понимание финансовой картины еще на этапе оформления.

«С момента подачи заявки в банке до выхода на сделку клиента сопровождает специализированный сотрудник, который учитывает особенности программы и консультирует на каждом этапе», — добавила эксперт.

Толпинская рассказала, что перед подачей заявки в новых регионах стоит предварительно уточнить, входит ли нужный населенный пункт в список одобренных территорий.

«В качестве первоначального взноса допускается использование материнского капитала, а также сертификата агентства жилищных программ. При этом заемщик может приобрести жилье у юридического лица — без дополнительных комиссий со стороны банка за предоставление льготного кредита», — отметила специалист.

По ее словам, оформить ипотеку Мурабаха может любой гражданин Российской Федерации.

При ипотеке Мурабаха избегается ростовщичество, которое запрещено в исламе. Проценты по кредиту заменяются на договор купли-продажи жилья с дальнейшей перепродажей банком клиенту по согласованной наценке.