Россиянам дали советы по украшению дачи к празднованию Нового года

Для тех, кто встречает Новый год на даче, важно создать атмосферу праздника и уюта как внутри дома, так и на участке. Правильное украшение и комфорт — ключевые элементы, чтобы встретить этот волшебный момент в кругу семьи и друзей, сообщила РИАМО декоратор Юлия Лапшинова.

Стоит начать с украшения интерьера. Традиционная елка и фигурки Деда Мороза всегда остаются актуальными, но в этом сезоне декор будет еще более оригинальным. Например, снежные железные дороги или игрушечные поезда, установленные на праздничном столе, могут добавить атмосферы волшебства и веселья. По словам декоратора, для создания уюта на столе также подойдут гирлянды и светильники — мягкое освещение наполнит дом теплом в холодные зимние вечера.

«Новогодние носки для подарков, подсвечник в виде домика, гирлянда из снежинок и уютная свеча в виде кружки горячего шоколада порадуют глаз и станут источником тепла. Эти декоративные элементы помогут создать атмосферу настоящего зимнего волшебства, где каждый уголок наполнен праздничным», — добавил директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Особое внимание стоит уделить трендам зимы 2024-2025 в интерьере. Бусы, которые можно использовать как для украшения елки, так и для декорирования интерьера, выглядят особенно эффектно. Белые бусы на фоне зеленых еловых веток и венков создадут контраст и добавят празднику элегантности.

Декоратор отметила, что украшение участка также важно для создания новогодней атмосферы.

«Начните с крыльца — его оформление задает тон всему дому. Веточки хвои, банты и гирлянды, обвивающие лестницу или дверь, придадут крыльцу праздничный вид. Также стоит украсить участок елкой, но не ограничивайтесь только тем, что растет в вашем саду. Если нет живой ели, можно создать оригинальное дерево из подручных материалов: веток, шишек или гирлянд. Такие композиции будут смотреться не менее эффектно», - добавила собеседница.

Освещенные дорожки и фонари — еще один способ добавить магии. Светящиеся тропинки, ведущие к дому или елке, создадут сказочную атмосферу и обеспечат безопасность при вечерних прогулках. Это особенно важно, когда снег уже укрыл землю. Светильники придадут участку неповторимый вид.

«Не стоит забывать о подарках для себя и близких. Можно присмотреться к вложению в атрибут для семейного дачного отдыха — сибирский банный чан. Поскольку он имеет гораздо меньше противопоказаний, нежели баня, париться в сибирском банном чане можно даже детям. Такой подарок для себя и близких поможет укрепить здоровье и по-настоящему расслабиться от городской суеты. Новый год — отличное время, чтобы подарить себе и близким возможность наслаждаться банными процедурами на свежем воздухе», — считает декоратор.

Подготовка дачи к Новому году — это создание пространства для радости и тепла. Ведь в этот момент важно не только красиво украсить дом, но и наслаждаться тем, что окружает человека, ценить каждый момент среди дорогих и близких людей.