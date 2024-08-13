Россиян предупредили об осеннем повышении цен на аренду квартир в Москве

По словам Ракуты, ключевым фактором, который поспособствует подорожанию аренды, станет высокая ключевая ставка Центробанка. Из-за этого многие потенциальные покупатели откладывают приобретение собственного жилья, предпочитая его арендовать.

Специалист отметил, что предложений по аренде становится меньше, хорошие и ликвидные квартиры разбирают моментально. Цены на съемные квартиры, которые приносят доход собственникам, растут.

Кроме того, в конце лета и начале осени в Москву приезжает много новых жителей, в том числе студенты, что также усилит спрос на аренду жилья. По оценкам Ракуты, до конца 2024 года арендные ставки могут вырасти еще на 10%.

Эксперт также не исключил, что при сохранении высокой ключевой ставки ЦБ рост цен на аренду будет продолжаться и в следующем году. По его мнению, это объясняется тем, что сейчас аренда жилья выгоднее, чем ипотечное кредитование.