сегодня в 15:14

Росреестр Подмосковья поставил на кадастровый учет 9 МКД за май

За май 2024 года управлением Росреестра по Московской области на государственный кадастровый учет поставлено 9 МКД на 289 квартир площадью более 158 тыс. кв. метров. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Новые жилые дома расположены в следующих городских округах Подмосковья:

Щелково — 2 МКД, расположенные в ЖК «Дом на Сиреневой», на 541 квартиру общей площадью более 41 000 кв. метров;

Богородский — 1 МКД в ЖК «Истомкино» на 196 квартир общей площадью около 14 000 кв. метров;

Солнечногорск — 1 МКД в ЖК «Молодежный» на 147 квартир общей площадью более 10 000 кв. метров;

Химки — 1 МКД в ЖК «Берег» на 95 квартир общей площадью более 9 000 кв. метров;

Люберцы — 1 МКД в ЖК «Облака 2.0» на 1 094 квартиры общей площадью более 64 000 кв. метров;

Ступино — 1 МКД в ЖК «Дом у озера» на 36 квартир общей площадью около 2 000 кв. метров;

Пушкинский —1 МКД в ЖК «Южное Пушкино» на 115 квартир общей площадью более 11 000 кв. метров и 1 МКД расположен на ул. Октябрьская на 65 квартир общей площадью более 5 000 кв. метров.

«Постановка на государственный кадастровый учет многоквартирных жилых домов является важным шагом в развитии социальной инфраструктуры региона, а также дает возможность гражданам оформить право собственности на свои квартиры, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике. Управление обеспечивает оперативное и качественное оказание государственных услуг населению, чтобы способствовать улучшению качества жизни в Подмосковье», — отметил и. о. начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Олег Копылов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.