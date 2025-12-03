Росреестр Подмосковья сократил сроки по регистрации недвижимости до 24 часов

В Московской области сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении социально значимых объектов недвижимости, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений.

В настоящее время срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, в том числе по ипотечным сделкам на территории Московской области, составляет 24 часа.

Ежедневно в подмосковный Росреестр поступает свыше 1 000 заявлений в электронном виде в отношении объектов бытовой недвижимости.

С начала 2025 года Управлением Росреестра по Московской области проведены учетно-регистрационные действия в отношении более 400 тысяч объектов бытовой недвижимости (по заявлениям, поданным в электронном виде).

Напомним, что к объектам бытовой недвижимости относятся: многоквартирные дома, жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), садовые дома, сопутствующие объекты (индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки), предоставленные для их строительства земельные участки.

Понятие «бытовая недвижимость» используется для обозначения недвижимого имущества, предназначенного для удовлетворения бытовых и иных потребностей граждан, в том числе, связанных с их проживанием.

Подать документы на осуществление учетно-регистрационных действий в электронном виде можно на сайте Росреестра или посредством портала госуслуг.

«Регистрация бытовой недвижимости является одним из приоритетных направлений управления. Учетно-регистрационные действия в отношении этих объектов осуществляются специалистами Управления в максимально короткие сроки, что способствует эффективному развитию инфраструктуры региона и защиты имущественных прав граждан, а также повышает качество предоставления государственных услуг Росреестра», — отметила начальник отдела организации и контроля управления Ольга Козлова.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.