Росреестр Подмосковья рассмотрел 943 жалобы на приостановку сделок с недвижимостью

Апелляционная комиссия при управлении Росреестра по Московской области за девять месяцев 2026 года рассмотрела 943 заявления об обжаловании приостановки кадастрового учета и регистрации прав. Все заявления отклонены, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За девять месяцев 2026 года апелляционная комиссия при управлении Росреестра по Московской области рассмотрела и отклонила 943 заявления об обжаловании решений о приостановлении кадастрового учета и регистрации прав.

Комиссия защищает права правообладателей в досудебном порядке, оценивает обоснованность решений государственных регистраторов и соблюдение законодательства в сфере кадастровой деятельности.

С 1 января 2026 года ее полномочия расширены в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2024 № 207-ФЗ. Во внесудебном порядке теперь можно обжаловать не только приостановку кадастрового учета, но и приостановку регистрации прав, ограничений, обременений и сделок с недвижимостью.

«Апелляционная комиссия — это эффективный инструмент досудебного урегулирования споров и способ получения обратной связи от граждан. Такой подход помогает заявителям экономить время и ресурсы, а ведомству — повышать качество оказываемых государственных услуг», — отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.

Заявление можно подать в течение 15 рабочих дней с даты решения о приостановлении, в том числе через сервис «Личный кабинет кадастрового инженера» на сайте Росреестра. В письменной форме его принимают лично или по почте. Адрес: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 13. Электронная почта: ApKom@r50.rosreestr.ru.

Регламент работы комиссии, перечень и формы документов размещены на сайте Росреестра в разделе «Деятельность → Государственные услуги и функции → Апелляционные комиссии»: https://rosreestr.gov.ru/activity/okazanie-gosudarstvennykh-uslug/apellyatsionnye-komissii/. Заседания проходят очно и с дистанционным участием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.