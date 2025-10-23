Росреестр Подмосковья провел обучающий семинар для государственных регистраторов

В управлении Росреестра по Московской области состоялся очередной обучающий семинар для государственных регистраторов прав, осуществляющих учетно-регистрационные действия на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Государственные регистраторы обсудили особенности взаимодействия с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области при приеме/выдаче документов Росреестра с целью повышения качества оказания государственных услуг в учетно-регистрационной сфере, а также сокращения сроков обработки документов, предоставляемых заявителями.

Кроме того, разобраны распространенные ошибки при приеме документов на оказание государственных услуг Росреестра.

Особое внимание уделено порядку работы с документами и заявлениями, представленными на государственную регистрацию прав в электронном виде, а также проверки электронно-цифровой подписи.

Обсуждались нововведения в законодательстве, в частности возможность для правообладателей представлять заявления об осуществлении определенных учетно-регистрационных действий посредством личного кабинета без подписания их усиленной квалифицированной электронной подписью.

Участники семинара выдвинули конструктивные предложения по организации совместной работы, направленной на повышение качества предоставления государственных услуг Росреестра.

«Приоритетной задачей ведомства является повышение качества предоставления государственных услуг Росреестра населению региона. Управлением на регулярной основе организовано обучение государственных регистраторов прав для применения законодательной базы в сфере недвижимости, в том числе для снижения количества приостановлений и отказов в государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав», — отметил Александр Четверик, заместитель начальника территориального отдела № 5.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.