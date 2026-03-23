Росреестр Подмосковья проведет горячую линию по границам участков 25 марта

Телефонную консультацию по вопросам уточнения границ земельных участков проведут в Подмосковье 25 марта с 11:00 до 13:00. Жители смогут узнать о порядке внесения сведений в ЕГРН и новых требованиях к оформлению сделок, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Уточнение границ земельного участка позволяет привести сведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствие с фактическим местоположением земли. Актуальные данные необходимы при распоряжении участком, строительстве и защите прав собственников.

Границы могут уточняться как по инициативе владельца, так и в ходе комплексных кадастровых работ. 25 марта специалисты территориального отдела № 4 ответят на вопросы о порядке уточнения границ, перечне необходимых документов и способах проверки сведений в ЕГРН. Телефон горячей линии: +7 (495) 223-45-41.

«Актуальные сведения о границах земельного участка позволяют избежать земельных споров, обеспечивают защиту прав собственника и упрощают проведение сделок с недвижимостью», — отметил и. о. начальника территориального отдела № 4 Константин Погодин.

Он добавил, что своевременное проведение кадастровых работ помогает формировать достоверные сведения в реестре и уверенно распоряжаться недвижимостью.

С 1 марта 2025 года для регистрации сделок с земельными участками требуется наличие точных сведений о границах в ЕГРН. Также запрещено ставить на кадастровый учет здания и сооружения, расположенные на участках без учтенных границ. Изменения закреплены федеральным законом № 487-ФЗ от 26 декабря 2024 года.

Проверить наличие сведений о границах можно через публичную кадастровую карту на портале «Национальная система пространственных данных», заказать электронную выписку на сайте Росреестра или портале госуслуг, а также обратиться в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.