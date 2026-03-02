Росреестр Подмосковья проведет 4 марта горячую линию по ЕГРН

Телефонная линия по вопросам ранее учтенных объектов недвижимости пройдет 4 марта в управлении Росреестра по Московской области. Жители смогут узнать о порядке внесения сведений в ЕГРН и регистрации прав. Звонки будут принимать с 11:00 до 13:00 по номеру 8 (495) 223-45-41, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Специалисты территориального отдела № 5 разъяснят, как проходит процедура выявления правообладателей ранее учтенной недвижимости, кого касается законодательство и зачем регистрировать права на такие объекты. Также можно будет узнать, есть ли сведения о праве в ЕГРН и как действовать при наличии архивной записи.

Федеральный закон № 518-ФЗ, вступивший в силу 29 июня 2021 года, предусматривает совместную работу органов местного самоуправления, управления Росреестра по Московской области и филиала ППК «Роскадастр» по Московской области по выявлению правообладателей. Закон также позволяет снимать с кадастрового учета прекратившие существование здания и сооружения на основании акта осмотра без привлечения кадастрового инженера.

Ранее учтенными считаются объекты, права на которые возникли до 31 января 1998 года, но сведения о правообладателях отсутствуют в реестре. Это могут быть земельные участки, здания, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства. С 1 марта 2025 года для внесения сведений о таких объектах обязательно предоставлять межевой или технический план.

«Работа по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями является ключевым направлением реализации государственной программы „Национальная система пространственных данных“. Полнота и актуальность данных ЕГРН положительно влияет на социально-экономическое развитие региона и его инвестиционный климат, а также обеспечивает защиту прав собственников недвижимости», — отметил заместитель начальника территориального отдела № 5 Александр Четверик.

В Подмосковье продолжается комплексная работа по уточнению сведений в ЕГРН, исправлению реестровых ошибок и вовлечению неиспользуемых объектов в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.