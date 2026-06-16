Росреестр Подмосковья принял 188 тыс заявлений в мае 2026 года

В мае 2026 года в Росреестр по Московской области поступило около 188 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью. Большая часть обращений касалась регистрации прав и кадастрового учета, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения более чем о 15 млн объектов, расположенных в Подмосковье. Из них свыше 4,5 млн — земельные участки и более 10,5 млн — объекты капитального строительства.

За май 2026 года в ведомство поступило около 188 тыс. заявлений. Более 52 тыс. из них — на государственный кадастровый учет, свыше 118 тыс. — на государственную регистрацию прав. В рамках единой процедуры зарегистрировано около 17 тыс. объектов. Также подано более 11 тыс. заявлений на регистрацию ипотеки и свыше 4 тыс. электронных заявлений на регистрацию договоров долевого участия.

«Электронные услуги Росреестра доступны всем заявителям на официальном сайте и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Такой формат позволяет получить услугу в удобное время без очередей, а регистрация по электронным заявлениям проводится в сокращенные сроки», — отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.

Она добавила, что развитие цифровой инфраструктуры повышает эффективность взаимодействия с гражданами и профессиональными участниками рынка недвижимости.

С 1 января 2025 года заявители также могут воспользоваться ускоренной регистрацией — не более чем за один рабочий день. Возможность предусмотрена федеральным законом № 207-ФЗ от 22.07.2024. За услугу взимается повышенная госпошлина, а для ее получения необходимо указать соответствующую отметку в заявлении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.