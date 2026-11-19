Росреестр Подмосковья за 10 месяцев 2026 года внес в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 39 социальных объектах региона, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На кадастровый учет поставили 16 детских садов на 3 937 мест и 14 школ на 11 211 учеников. Управление Росреестра по Московской области уделяет особое внимание образовательным объектам: их развитие повышает доступность дошкольного и общего образования в муниципалитетах региона.

Также в реестр внесли восемь объектов здравоохранения и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Щелкове. Медучреждения повышают территориальную доступность первичной и специализированной помощи. Спорткомплекс предназначен для занятий детей и взрослых, развития массового спорта и популяризации здорового образа жизни.

Работу ведут совместно с правительством Московской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Она направлена на создание комфортной городской среды и повышение качества жизни. Все объекты отвечают актуальным нормативам и современным стандартам. Новые учебные заведения оснащены оборудованием и технологиями для применения передовых методов обучения и воспитания. Развитие социальной инфраструктуры позволяет жителям получать услуги в шаговой доступности от дома.

«Учетно-регистрационные действия социально значимых объектов недвижимости проводятся в оперативные сроки для благополучия граждан и социально-экономического развития Московской области», — отметил заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Павел Иванов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.