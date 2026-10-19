Росреестр Подмосковья получил за сентябрь более 213 тыс заявлений

Управление Росреестра по Московской области в сентябре получило 213 509 заявлений на учетно-регистрационные действия с недвижимостью, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

На государственный кадастровый учет поступило более 54 тыс. заявлений, на регистрацию прав — около 136 тыс., на единую процедуру учета и регистрации — более 23 тыс. На регистрацию ипотеки подали более 15 тыс. заявлений, а договоров долевого участия — более 7 тыс., все в электронном виде.

По сравнению с сентябрем прошлого года доля электронных заявлений выросла. Статистика позволяет оценивать спрос на регистрационные услуги и прозрачность процессов для граждан и профессионального сообщества. Росреестр использует эти данные для оптимизации работы и повышения качества услуг.

Электронные сервисы позволяют гражданам и бизнесу дистанционно подать документы на регистрацию прав и кадастровый учет, а также запросить сведения из Единого государственного реестра недвижимости. Сервисы доступны на сайте rosreestr.gov.ru в разделе «Электронные услуги и сервисы» и на портале госуслуг gosuslugi.ru.

«Электронный формат имеет множество преимуществ: услугу можно получить в любое удобное время, без очередей», — отметила и. о. начальника отдела организации и контроля управления Наталья Королева.

По ее словам, права на жилые помещения в регионе по электронным заявлениям, в том числе по ипотечным сделкам, регистрируют в сокращенные сроки. Подмосковный Росреестр продолжает повышать долю электронных сделок и сокращать сроки в интересах заявителей.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.