Органы власти и местного самоуправления за 10 месяцев 2026 года направили в Росреестр по Московской области 349 151 электронное заявление, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Московская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов России в цифровизации земельно-имущественных услуг. За 10 месяцев 2026 года органы власти и местного самоуправления направили в региональное управление Росреестра 349 151 электронное заявление. Из них 67 201 касалось государственной регистрации прав, 35 417 — единой процедуры учетно-регистрационных действий.

Все заявления об учетно-регистрационных действиях от органов власти и местного самоуправления поступают в электронном виде. Обращения обрабатывают в максимально короткие сроки. Такой подход повышает полноту и качество сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и качество государственных услуг.

«На территории региона число сделок в электронном виде увеличивается, что указывает на преимущество электронного формата регистрации объектов недвижимости. Использование электронного документооборота способствует повышению эффективности и доступности государственных услуг, а также росту инвестиционной привлекательности региона», — отметила заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Управление продолжает наполнять ЕГРН необходимыми сведениями. В 2027 году ведомство планирует совершенствовать оказание госуслуг, повышать долю электронных сделок и сокращать сроки обслуживания заявителей.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Подмосковье сотрудничает с правительством Российской Федерации по вопросам госимущества. В этом вопросе нужны понятные алгоритмы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Это важный источник доходов для региона.

«Если мы можем рассчитывать на понятные алгоритмы в части оборота, переводов, если мы, каждый на своем уровне: муниципальный, региональный и федеральный, по принципу двух ключей <…> еще раз разберемся, где мы находимся, считаю это очень полезным», — сказал Воробьев.