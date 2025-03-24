Росреестр Подмосковья обсудил изменения законодательства в сфере недвижимости

В мероприятии приняли участие представители гильдии риэлторов Московской области, банковской, страховой сферы, органов региональной и муниципальной власти, а также представители бизнеса из Москвы и Подмосковья. От управления Росреестра по Московской области участие в конференции принял заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Александр Четверик. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Александр Четверик выступил с докладом, в котором отметил результаты совместной работы управления с правительством Московской области в части снижения административных барьеров, возникающих при осуществлении учетно-регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, а также рассказал об изменениях в законодательстве, направленных на упрощение процедур оформления недвижимости и защиту прав граждан.

Управлением Росреестра по Московской области достигнуты значимые результаты, в том числе по ключевым для ведомства направлениям: ипотека за один день, сокращение доли приостановлений и сроков осуществления учетно-регистрационных действий в отношении социально — значимых объектов недвижимости, приоритетных для региона инвестиционных проектов при подаче документов в электронном виде, многоквартирных домов и объектов бытовой недвижимости, государственная регистрация прав участников долевого строительства на переданные им объекты долевого строительства по заявлению застройщика, наполнение единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями, а также общему повышению качества электронных услуг Росреестра.

Росреестр продолжает работу по совершенствованию законодательства и цифровых сервисов, что способствует развитию рынка недвижимости.

Высокими темпами идет упрощение порядка оформления земли и недвижимости, создание удобных цифровых сервисов, применение искусственного интеллекта и внедрение единой цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД).

Особое внимание уделено вопросам электронного взаимодействия с юридическими лицами в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2024 № 487-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также упрощению оформления прав граждан на вспомогательные объекты бытовой недвижимости, созданные до 1 января 2013 года в соответствии в Федеральным законом от 29.10.2024 № 370-ФЗ.

С участниками мероприятия обсуждались вопросы о перспективах развития современного рынка недвижимости, мерах поддержки бизнеса, разработанных региональных программах, реализации инвестиционных проектов и новых технологий.

«В целях повышения качества предоставления государственных услуг Росреестра управление на регулярной основе взаимодействует с профессиональными сообществами рынка недвижимости, что способствует снижению административных барьеров, а также упрощению учетно-регистрационных процедур в сфере недвижимости. Переход всех участников рынка недвижимости, в том числе и кредитных организаций на электронное взаимодействие с Росреестром, повышает качество оказания государственных услуг в регионе», — отметил Александр Четверик.

В свою очередь президент гильдии Артемий Шурыгин, отметил, что «высокий уровень профессионализма уполномоченных органов власти позволяет специалистам рынка недвижимости получать информацию по изменениям законодательства в сфере недвижимости, реализации инвестиционных проектов, внедрению новых сервисов и технологий, которые помогают специалистам рынка недвижимости делать свою работу более качественно, доступно и надежно».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.