Росреестр Подмосковья напомнил об указании СНИЛС в запросах сведений из ЕГРН

Росреестр по Московской области напомнил жителям о необходимости указывать СНИЛС при запросе сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и оформлении прав на недвижимость, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

СНИЛС — уникальный идентификатор гражданина, который не меняется в течение жизни, в том числе при смене фамилии или утрате документов. Его использование предусмотрено статьей 9 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Номер позволяет точно определить правообладателя при совпадении ФИО и паспортных данных, ускоряет обработку запросов и снижает риски ошибок и мошенничества при сделках. Для отображения недвижимости в личном кабинете на Госуслугах паспортные данные и СНИЛС в ЕГРН должны совпадать с данными учетной записи.

Сведения о правообладателях, включая СНИЛС, передают налоговым органам. Отсутствие номера может привести к некорректному начислению налога на имущество.

«СНИЛС — не просто номер документа, а связующее звено между различными государственными информационными системами. Указывая его при подаче заявлений, гражданин помогает обеспечить точность сведений о своей недвижимости и прозрачность всех процедур, связанных с правами на объекты», — отметил начальник территориального отдела № 5 Максим Михалин.

Если СНИЛС отсутствует в ЕГРН, нужно подать заявление о внесении дополнительных сведений через Госуслуги или любой офис МФЦ. Если номер указан неверно, через эти же каналы можно обратиться за исправлением ошибки. Росреестр рекомендует проверить данные, чтобы избежать задержек при получении выписок, регистрации прав и сделках с недвижимостью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.