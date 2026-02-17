Росреестр Подмосковья напомнил о мерах защиты при сделках с недвижимостью

Росреестр Подмосковья рекомендовал гражданам тщательно проверять документы и сведения о продавце перед покупкой недвижимости для минимизации рисков мошенничества, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Перед заключением сделки купли-продажи недвижимости в Подмосковье рекомендуется запросить у продавца оригиналы документов, подтверждающих право собственности. К таким документам относятся договоры приватизации, дарения, купли-продажи, участия в долевом строительстве и другие основания для владения объектом.

Также советуют получить выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В них содержится информация о характеристиках объекта, правах и ограничениях, а также сведения о возможных препятствиях для продажи, например, если собственник ограниченно дееспособен или среди проживающих есть несовершеннолетние без попечения родителей.

Достоверность выписки из ЕГРН можно проверить на официальном сайте Росреестра с помощью QR-кода. Для мобильных устройств потребуется установка сертификатов.

Росреестр регулярно обновляет методические рекомендации по защите прав граждан при операциях с недвижимостью. В пособии разъясняется, какие документы следует запросить, что учесть в договоре и как защититься от кибермошенников.

«Росреестр уделяет особое внимание вопросам защиты прав граждан в сфере недвижимости. Важно, чтобы люди не только осознавали существующие риски, но и умели эффективно им противостоять», — отметила Ольга Козлова, начальник отдела организации и контроля.

