Росреестр Подмосковья 4 сентября проведет горячую линию для жителей

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4 сентября специалисты отдела повышения качества данных ЕГРН управления Росреестра по Московской области проведут «телефонную линию» по вопросам исключения дублирующих сведений ЕГРН об объектах недвижимого имущества.Телефонная линия пройдет с 11:00 до 13:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В процессе проведения телефонной линии жители Подмосковья смогут узнать:

на что обратить внимание при получении уведомления УФНС об исчислении налога на недвижимость;

что делать собственнику, обнаружившему неточности в ЕГРН;

как исключить дублирование сведений в ЕГРН и какие документы для этого необходимы;

куда необходимо обратиться для исправления расхождений в сведениях об объектах недвижимости и сроки их исправления и другие интересующие вопросы.

Звонки будут приниматься по телефону: 8(495)223-45-41.

Дублирование объектов недвижимости — это ситуация, когда в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержится два и более идентичных объектов с одинаковыми характеристиками.

Наличие в ЕГРН одинаковых объектов с разными кадастровыми номерами чаще всего является технической ошибкой в сведениях ЕГРН, которую необходимо исправить, но не всегда это представляется возможным осуществить силами органа регистрации права.

При исключении дублирующих сведений в ЕГРН приоритетным является тот объект, в отношении которого осуществлена государственная регистрация права или обременения.

С информацией о каждом объекте недвижимости можно ознакомиться на официальном сайте Росреестра, в разделе «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».

«Росреестром и Роскадастром постоянно проводятся работы по верификации сведений ЕГРН, направленные на исключение двойного учета объектов недвижимости. Работа по исключению дублей объектов недвижимости позволит уменьшить количество ошибок в данных ЕГРН, а также повысит качество сведений ЕГРН для наполнения точного и полного реестра», — отметила начальник отдела повышения качества данных ЕГРН Ирина Хвалова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.